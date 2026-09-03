Nach einem kräftigen Kursanstieg haben Privatanleger im August so viel Gold gekauft wie seit 14 Monaten nicht mehr, meldet die Handelsplattform Bullionvault.

Laut Handelsplattform Bullionvault haben Privatanleger im August so viel Gold gekauft wie seit 14 Monaten nicht mehr.

Der Goldpreis hat im August einen der stärksten Anstiege seit Jahresbeginn hingelegt – und private Anleger haben kräftig zugegriffen. Das zeigen aktuelle Zahlen der Online-Handelsplattform Bullionvault, dem nach eigenen Angaben weltweit größten Marktplatz für physisches Edelmetall.

Preis erholt sich deutlich, bleibt aber unter Allzeithoch

Der Goldpreis in Euro kletterte im August um 11,9 Prozent und machte damit den Rückgang des Sommers 2026 mehr als wett. Er schloss bei 3.931 Euro je Feinunze – rund 740 Euro unter dem Allzeithoch von Ende Januar 2026. Laut Bullionvault war es der fünftstärkste Euro-Preisanstieg für Gold in diesem Jahrhundert.

Die Bullionvault-Kundschaft – neun von zehn Nutzern leben laut Unternehmensangaben in Westeuropa oder Nordamerika – kaufte per saldo durchschnittlich 128 Kilogramm mehr Gold, als sie verkaufte. Das ist der größte Abstand zwischen Käufen und Verkäufen seit Juni 2025. Netto investierten die Kunden mehr als 15 Millionen Euro und erhöhten ihre Gesamtbestände nach Gewicht um 0,3 Prozent. Mit über 43,6 Tonnen im Wert von 5,5 Milliarden Euro markieren die Bestände den höchsten Stand seit neun Monaten.

„Privatanleger nutzen Spätsommer-Rally für Zukäufe“

„Anstatt bei der steilen Erholung des Goldpreises Gewinne mitzunehmen, nutzten Privatanleger die Spätsommer-Rally für Zukäufe“, kommentiert Adrian Ash, Research-Direktor bei Bullionvault. Vor dem Hintergrund neuer Mehrjahrzehnthochs bei den Renditen langlaufender Staatsanleihen signalisiere die Nachfrage tiefe Sorgen über die Staatsverschuldung und das Risiko einer Währungsentwertung, so Ash.

Der Gold-Investor-Index Deutschland, der das Verhältnis von Käufern zu Verkäufern misst, fiel im August um 0,1 Punkte auf 56,5 – der niedrigste Wert seit April 2026. Ein Wert über 50 signalisiert einen Käufer-Überhang. Trotz des leichten Rückgangs lag der Index 1,5 Punkte über dem Vorjahresmonat und erreichte damit den höchsten August-Wert seit 2023 (57,8). Zum Vergleich: Sein historisches Hoch erreichte der Index im März 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie mit 82,4 Punkten, sein Rekordtief im März 2024 mit 49,2 Punkten.

Neukundenzahlen erholen sich

Weltweit stieg die Zahl neuer Bullionvault-Konten im August um 22,8 Prozent gegenüber dem 18-Monats-Tief im Juli. Getragen wurde der Anstieg laut Unternehmen von einer Erholung in Deutschland und anderen großen Volkswirtschaften der Eurozone. Mit einem Rückstand von nur 4,8 Prozent zum Vorjahresmonat verzeichnete Bullionvault den fünftstärksten August für Neukunden in der 21-jährigen Firmengeschichte.