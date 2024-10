Neuer Rekord: Zwischen Juli und September dieses Jahres stieg die weltweite Goldnachfrage im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf 1.313 Tonnen. Das geht aus Zahlen des Branchenverbands World Gold Council hervor. Die Gesamtnachfrage überstieg demnach zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 100 Milliarden US-Dollar – in einem Umfeld, in dem der Goldpreis immer neue Höhen erreichte.

Anleger waren den Zahlen zufolge ein wesentlicher Treiber. So hat sich die Nachfrage dieser Käufergruppe im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt – auf 364 Tonnen. Das sei vor allem auf Gold-ETFs zurückzuführen, die Zuflüsse im Wert von 95 Tonnen verzeichneten. Stark gestiegen sind auch die außerbörslichen Goldkäufe von Investoren – von 69 Tonnen im dritten Quartal 2023 auf knapp 137 Tonnen.

„Die Angst unter den Anlegern, etwas zu verpassen, war in diesem Quartal ein Hauptgrund für die gestiegene Nachfrage“, sagt Louise Street, Analystin beim World Gold Council. Investoren wollten die Preisdynamik ausnutzen. Zudem hätten die Aussicht auf künftige Zinssenkungen, die politische Unsicherheit in den USA und der eskalierenden Konflikte im Nahen Osten die Nachfrage nach Gold „als sicherer Hafen“ gestützt.

Zentralbanken kaufen weniger Gold

Zu den größten Goldkäufern zählen in der Regel auch die Zentralbanken, die zwischen Juli und September 186 Tonnen des Edelmetalls erwarben. Das ist deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum (364 Tonnen). Der hohe Goldpreis führte auch zu einem Rückgang bei Goldschmuckkäufen. Im Jahresvergleich ging die Nachfrage um 12 Prozent zurück. Allerdings sorgte die Senkung der Einfuhrzölle in Indien dafür, „dass die Nachfrage nach Schmuck und Barren und Münzen in einem rekordverdächtigen Preisumfeld bemerkenswert hoch blieb“, so die Analystin.

Street rechnet damit, dass Nachfrage und Goldpreis hoch bleiben: „Mit Blick auf die Zukunft ist die sprunghafte Steigerung der Goldinvestitionsströme ein Trend, der sich wahrscheinlich fortsetzen wird, was sowohl die Nachfrage als auch das Preisniveau auf einem hohen Niveau halten könnte.“