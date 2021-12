Felix Hannemann 06.01.2012 Lesedauer: 4 Minuten

Goldpreis 2012: Neun Prognosen und ein Abwinken

Was denn nun? Da spitzte sich die Schuldenkrise in den vergangenen Monaten immer mehr zu, und die Krisenwährung Gold verlor seit August letzten Jahres in der Spitze fast 20 Prozent an Wert. Verschnaufpause oder Trendwende? Die Experten sind sich, wie sollte es anders sein, uneins. Einer winkt nur ab.