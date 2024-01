Hoch, runter und wieder hoch: Der Goldpreis glich 2023 einer Achterbahnfahrt. Kein Wunder, war das Jahr doch geprägt von einer ins Wanken geratenen Weltwirtschaft und einer Geldpolitik, die Not hatte, die Inflation einzudämmen, ohne die Konjunktur vollends abzuwürgen. Die Zinsen stiegen in ungeahntem Tempo, was Gold als Asset-Klasse unter Druck setzte. Dass Gold zum Jahresende trotzdem ein Plus von 13,1 Prozent in US-Dollar (beziehungsweise 9,7 Prozent in Euro) verzeichnete, lag am eskalierten Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Nahen Osten. Geopolitische Krisen sind bekanntlich ein Nährboden für den Goldpreis, meist jedoch nur von kurzer Dauer. 2023 war es jedoch anders. Auch Wochen nach dem Konflikt tanzte der Goldpreis um die Marke von 2.000 US-Dollar. Privatanleger verkauften Gold-ETFs „Normalerweise haben geopolitische Krisen keinen dauerhaften Einfluss auf den Goldpreis. Dass sich der Preis abgesehen von einem kurzen Rücksetzer trotzdem über der Marke von...

Hoch, runter und wieder hoch: Der Goldpreis glich 2023 einer Achterbahnfahrt. Kein Wunder, war das Jahr doch geprägt von einer ins Wanken geratenen Weltwirtschaft und einer Geldpolitik, die Not hatte, die Inflation einzudämmen, ohne die Konjunktur vollends abzuwürgen. Die Zinsen stiegen in ungeahntem Tempo, was Gold als Asset-Klasse unter Druck setzte.

Dass Gold zum Jahresende trotzdem ein Plus von 13,1 Prozent in US-Dollar (beziehungsweise 9,7 Prozent in Euro) verzeichnete, lag am eskalierten Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Nahen Osten. Geopolitische Krisen sind bekanntlich ein Nährboden für den Goldpreis, meist jedoch nur von kurzer Dauer. 2023 war es jedoch anders. Auch Wochen nach dem Konflikt tanzte der Goldpreis um die Marke von 2.000 US-Dollar.

Privatanleger verkauften Gold-ETFs

„Normalerweise haben geopolitische Krisen keinen dauerhaften Einfluss auf den Goldpreis. Dass sich der Preis abgesehen von einem kurzen Rücksetzer trotzdem über der Marke von 2.000 US-Dollar pro Feinunze halten konnte, dürfte auch auf den Rückgang der Anleiherenditen und die erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank zurückzuführen sein“, schreibt Flossbach von Storch in seinem Kapitalmarktausblick 2024. Zumindest hätten Finanzinvestoren im November und Dezember per Saldo ihren Bestand an Gold-ETFs nicht noch weiter reduziert.