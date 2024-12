Edelmetallexpertin: Gold-Aktien werden wieder durchstarten

Nach den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November geriet der Goldpreis deutlich unter Druck und erreichte am 15. November einen Tiefstand von 2.563 US-Dollar je Feinunze. Gold erwies sich jedoch als widerstandsfähig und notierte im weiteren Monatsverlauf kurzzeitig über der Marke von 2.700 US-Dollar je Feinunze. Trotz dieser Erholung war der November der schlechteste Monat seit über einem Jahr.

Das Metall schloss am 29. November bei 2.643 US-Dollar, was einem Rückgang von 100,83 Dollar pro Unze oder 3,7 Prozent für den Monat entspricht. Der Goldpreis wird in der Regel von Faktoren wie Angebot und Nachfrage, Inflationserwartungen, Währungsstärke (insbesondere des US-Dollars) und geopolitischer Stabilität bestimmt. Das Verständnis dieser Faktoren kann Anlegern helfen, Kursbewegungen zu interpretieren.

Hier finden Sie eine Übersicht aller Goldminen-Aktienfonds.

Mit Blick auf die Zukunft sind wir der Ansicht, dass Gold sowohl durch US-amerikanische als auch durch globale makroökonomische Faktoren unterstützt wird. Die Erwartung einer inflationären Politik unter der neuen US-Regierung, die gestiegenen globalen geopolitischen Risiken, die starken Nettokäufe der Zentralbanken und die erwarteten Zinssenkungen der Federal Reserve deuten auf eine potenzielle Aufwärtsdynamik für Gold auf längere Sicht hin.

Anleger sollten jedoch vorsichtig bleiben, was potenzielle Risiken angeht, wie zum Beispiel unerwartete Änderungen in der Politik der Zentralbanken, geopolitische Ereignisse, die sich den Prognosen widersetzen, oder eine Inflation, die nicht wie erwartet eintritt. Diese Faktoren könnten den Aufwärtstrend von Gold begrenzen oder zu einer erhöhten Volatilität führen.

Gold-Aktien unter Druck: Stimmung, Hebelwirkung und Marktverwerfungen

Ein schwächerer Goldpreis führte dazu, dass sich Goldaktien im November schlechter entwickelten als das Metall. Der NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR) fiel um 7,1 Prozent und der Index für kleine und mittlere Unternehmen, der MVIS Global Juniors Gold Miners Index (MVGDXJTR) verlor im Monatsverlauf 7,8 Prozent. Goldaktien liegen in diesem Jahr überraschend hinter Gold zurück.

„Wir (...) sind frustriert über die unverhältnismäßig negativen Auswirkungen, die dies weiterhin auf die bereits überverkauften Goldaktien hat.“ Imaru Casanova

Wir glauben, dass dies die Folge der Marktverwerfungen bei der Bewertung von Goldaktien in den letzten Jahren ist. Aus Gründen der Transparenz sei darauf hingewiesen, dass der GDMNTR in den letzten fünf Jahren um 43 Prozent und der MVGDXJTR um 32 Prozent gestiegen ist (Stand 17. Dezember 2024).

Während die Spotpreise für Gold seit Jahresbeginn um 28 Prozent gestiegen sind, haben die Goldaktien (GDMNTR) nur um 21 Prozent zugelegt. Diese Diskrepanz verdeutlicht die schlechte Stimmung gegenüber dem Goldminensektor und das mangelnde Interesse der Anleger.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Handelsmuster von Goldaktien in Zeiten steigender und fallender Goldpreise unterstreichen diese Einschätzung noch. Leverage funktioniert in beide Richtungen, und wir betonen dies immer wieder, wenn wir die Vorteile einer Anlage in Goldaktien erörtern.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass derselbe Hebel, der potenzielle Gewinne bei einem Anstieg des Goldpreises verstärkt, auch Verluste bei einem Preisrückgang erheblich verstärken kann, was Goldaktien unter ungünstigen Marktbedingungen besonders volatil und riskant macht. Eine Bewegung des Goldpreises wirkt sich in der Regel deutlich stärker auf die Cash-Margen der Minengesellschaften aus, was zu einer operativen Hebelwirkung auf den Goldpreis führt.

In den letzten Jahren scheint jedoch die vom Markt implizierte Hebelwirkung von Goldaktien auf steigende Goldpreise deutlich geringer zu sein als in Zeiten fallender Goldpreise. Wir haben diese Beobachtung anekdotisch gemacht und sind frustriert über die unverhältnismäßig negativen Auswirkungen, die dies weiterhin auf die bereits überverkauften Goldaktien hat.

Die Marktverschiebungen von Goldaktien gegenüber dem Goldpreis verstehen

Nehmen Sie dieses Jahr als Beispiel: Von Ende 2023 bis Ende Februar fiel Gold um 0,9 Prozent, während Goldaktien um 15,3 Prozent nachgaben, also rund 17-mal so viel wie Gold. Im Gegensatz dazu stieg Gold von Ende Februar bis zum 22. Oktober um 34,5 Prozent, während Goldaktien um 67,7 Prozent zulegten, also um das 1,96-Fache. Dann, vom 22. Oktober bis Ende November, ging Gold um 3,9 Prozent zurück, und die Goldminenbetreiber als Gruppe verloren 14,8 Prozent, das heißt 3,8-mal so viel wie Gold.

Diese Zeiträume entsprechen den Höchst- und Tiefstständen des GDMNTR in diesem Jahr. Um unsere Analyse zu vertiefen, haben wir die vierteljährliche Entwicklung dieses Aktien-Index mit der Entwicklung des Goldpreises in den vergangenen Jahren verglichen. Die Ergebnisse bestätigten unsere Beobachtungen: Im Durchschnitt war der Anstieg des Goldpreises für die Goldaktien nicht so vorteilhaft, und der Rückgang des Goldpreises hat den Sektor überproportional belastet.

Imaru Casanova © Vaneck

Über die Autorin:

Imaru Casanova arbeitet als Portfoliomanagerin im Bereich Gold und Edelmetalle bei Vaneck.