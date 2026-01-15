Das sind die 25 besten ETFs des Jahres – und es sind nicht nur Gold-Fonds

Gold befindet sich im Bullenmarkt - und das dürfte noch eine ganze Weile so bleiben. Zu diesem Ergebnis kommen Analysten der DZ Bank. In einer jetzt veröffentlichten Auswertung traut DZ-Bank-Spezialist Thomas Kulp dem gelben Edelmetall einen weiteren spektakulären Aufstieg zu.

Bereits im vergangenen Jahr waren Gold-Fonds die großen Gewinner unter allen Asset-Klassen: Der Goldpreis flog von einem Hoch zum nächsten. Um mehr als 45 Prozent stieg er im Jahresverlauf 2025 an. Bis Ende 2026 könnte Gold nun erstmals die psychologisch wichtige Marke von 5.000 US-Dollar je Feinunze durchbrechen – ein Plus von mehr als 11 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau, prognostiziert man bei der DZ-Bank. Derzeit liegt die Feinunze Gold bei rund 4.600 Dollar.

Was Gold so stark in die Höhe schießen lässt, fasst Kulp in drei Kernentwicklungen zusammen:

1. Fed in der Vertrauenskrise

Die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve sei „derzeit stark angeschlagen“. Hintergrund sind die massiven Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf Fed-Chef Jerome Powell. Trump versuchte bereits im vergangenen Jahr erfolglos, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen – obwohl einem US-Präsidenten kein allgemeines Entlassungsrecht für Fed-Mitglieder zusteht. Später platzierte er seinen Wirtschaftsberater Stephen Miran im Board of Governors der Fed.

Fed-Chef Powells Amtszeit endet regulär im Mai 2026. Sein Nachfolger dürfte Kevin Hassett werden, dieser liege wirtschaftspolitisch mit dem US-Präsidenten auf einer Linie, vermutet man bei der DZ Bank. Zum Schaden der Märkte: „Trumps Einfluss auf die US-Geldpolitik dürfte perspektivisch zunehmen. Sein Ziel sind schnelle und entschlossene Leitzinssenkungen“, analysiert Thomas Kulp. Sollte Powells Nachfolger eine expansivere Geldpolitik betreiben als wirtschaftlich gerechtfertigt, würde das Vertrauen in die Fed – und damit in den US-Dollar – nachhaltigen Schaden erleiden.

Die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank findet man bei der DZ Bank auch in den Daten wieder: Der Economic Policy Uncertainty Index für die USA, der die geldpolitische Verunsicherung misst, liege auf historisch hohem Niveau. Zusätzlich habe der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Dollars gegenüber sechs anderen wichtigen Währungen misst, seit Jahresbeginn deutlich an Wert verloren. „Da der US-Dollar ebenso wie Gold an den Finanzmärkten den Status eines sicheren Hafens genießt, würde eine Abkehr der Anleger vom US-Dollar tendenziell die Goldnachfrage stärken“, argumentiert Analyst Kulp.

Und auch die erwartete Geldpolitik selbst stütze den Goldpreis: Die Märkte rechneten mit mindestens zwei Leitzinssenkungen bis Jahresende. Dies dürfte insbesondere am kurzen Ende zu niedrigeren Renditen am US-Staatsanleihenmarkt führen, sieht Kulp voraus. Niedrigere Marktzinsen wiederum machten auch das unverzinste Edelmetall attraktiver - was ebenfalls die Goldnachfrage beflügeln könnte.

2. Geopolitische Spannungen befeuern Gold-Nachfrage

Der zweite Treiber: die anhaltenden geopolitischen Spannungen. Die Welt bewege sich weg von der Globalisierung hin zu einer neuen Blockbildung, so Kulp. Am deutlichsten belege das die Handelspolitik der US-Regierung mit dem kompromisslosen „America-first“-Grundsatz und weitreichenden Importzöllen.

Nach der völkerrechtswidrigen Entführung des venezolanischen Präsidenten durch US-Spezialkräfte drohte Trump zudem mit weiteren Eingriffen in Kolumbien und im Iran sowie mit der Annexion Grönlands. Verschlechterten sich die weltweiten geopolitischen Verhältnisse weiter, führe in der Regel dazu, dass sowohl private als auch institutionelle Anleger den Goldanteil in ihren Portfolios erhöhten, erinnert Kulp. Insofern dürfte Gold als „ultimativer sicherer Hafen“ auch aus dieser Richtung weiter profitieren.

3. Schwellenländer-Zentralbanken kaufen intensiv Gold auf

Der dritte Faktor: die starken Goldankäufe von Zentralbanken aus Schwellenländern. Bereits seit mehreren Jahren erhöhten viele Währungshüter ihre Goldbestände massiv, um unabhängiger von US-Dollar und Euro zu werden. Vor allem China und weitere sogenannte Brics-Staaten strebten nach mehr Immunität gegenüber potenziellen westlichen Sanktionen und legten sich in diesem Zuge größere Goldreserven an – als mahnendes Beispiel Russland vor Augen.

Dadurch seien Schwellenländer wie Polen, Kasachstan oder die Türkei zuletzt sehr aktive Goldkäufer geworden. Kulp führt Zahlen an: Allein in den ersten neun Monaten 2025 erhöhten Schwellenländer-Zentralbanken ihre Goldbestände um satte rund 300 Tonnen – das entspricht den gesamten Goldreserven des Vereinigten Königreichs. Industrieländer wie die USA, Deutschland oder Italien dagegen seien seit Jahrzehnten nicht mehr am Goldmarkt aktiv.

Ein Ende des Kaufrausches sei nicht in Sicht: Trotz des schon stark gestiegenen Goldpreises gaben viele Zentralbanken in der jüngsten Umfrage des World Gold Councils an, den Goldanteil in ihren Währungsreserven weiter hochfahren zu wollen. „Somit bleiben Zentralbanken eine strukturelle Stütze für den Goldpreis“, resümiert der DZ-Bank-Analyst.

Fortgeschriebene Prognose

Die genannten drei Treiber für den Goldpreis hatte die DZ Bank bereits im vergangenen Oktober identifiziert und damals einen Goldpreis von 4.400 US-Dollar auf Dreimonatssicht vorausgesagt. Dieses Ziel wurde Ende 2025 erreicht. Nun rollt die Bank ihren Prognosepfad weiter aus – und wird bereits nach wenigen Tagen von der Realität überholt: Die 4.600 Dollar je Feinunze, prognostiziert für die kommenden drei Monate, knackt Gold bereits Mitte Januar.

Auf Sicht von zwölf Monaten, also bis Ende 2026, erwartet man bei der DZ Bank, dass der Goldpreis nun auch die 5.000 US-Dollar je Feinunze überschreiten wird. Sollte sich Gold allerdings wie in den jüngsten Wochen entwickeln, dürfte diese Marke nicht erst gegen Jahresende, sondern schon viel früher erreicht sein.