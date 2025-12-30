Goldpreis-Prognose 2026: Experten warnen vor zu viel Euphorie
Der Goldpreis hat 2025 die Marke von 4.400 US-Dollar geknackt und damit ein neues Allzeithoch erreicht. Wird der Siegeszug des Edelmetalls auch 2026 weitergehen?
Während einige Experten von weiteren Kursgewinnen ausgehen, sehen andere Signale für eine mögliche Korrektur.
Auf den folgenden Seiten finden Sie die Goldpreis-Prognosen der Experten im Überblick.
Gold: Strukturelle Risiken treiben die Nachfrage
Hakan Kaya, Portfoliomanager im Quantitative- und Multi-Asset-Strategies-Team bei Neuberger Berman, sieht mehrere Faktoren, die den Goldpreis weiter stützen könnten. Neben der saisonalen Nachfrage aus Asien würden Anleger aus seiner Sicht so eine zunehmend teure Versicherung gegen ein wackeliges Finanz- und geopolitisches System abschließen.
Die Rally werde so von mehreren gleichzeitig bestehenden Risiken befeuert, erklärt Kaya. Dazu gehörten ausufernde Staatsausgaben weltweit – zusätzlich getrieben durch höhere Verteidigungsausgaben – sowie eine historische Belastungsprobe für die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve angesichts der Signale einer bevorzugten Niedrigzins- und Schwachdollarpolitik.
Vor dem Hintergrund zunehmender De-Globalisierung und Entdollarisierung durch Zentralbanken sei die US-Blockade sanktionierter venezolanischer Öltanker ein wichtiger geopolitischer Katalysator und direktes Inflationsrisiko. Solange diese strukturellen Risiken fortbestehen, sollte das Edelmetall laut Kaya weiterhin eine starke Nachfrage finden, wobei unvorhersehbare politische Kurswechsel für Volatilität sorgen könnten.