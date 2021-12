Goldpreis-Rally: 75 Prozent sehen eine Blase

344 Leser haben an unserer Umfrage teilgenommen (zum Umfrageergebnis) : Der Goldpreis erreicht die 1.300-Dollar-Marke. Sehen wir hier eine Blase? Nein, wir haben aktuell keine Blase am Goldmarkt, wir haben es mit fairen Preisen zu tun – dieser Meinung sind 24,4 Prozent.Rund 75 Prozent sagen ja, was da im Moment passiert ist völlig übertrieben. Ähnlich sieht es Investment-Legende George Soros: „Gold ist die ultimative Blase. Es ist sicherlich nicht sicher" Für rund die Hälfte der Anhänger der „Blasen-Theorie" heißt das aber noch lange nicht, dass die Party am Goldmarkt vorbei ist. Sie gehen davon aus, dass die Preise – trotz gegenwärtiger Übertreibung – durchaus noch eine Zeit lang weiter steigen können.Rund 25 Prozent derjenigen, die eine Übertreibung ausmachen, sehen hingegen ein baldiges Ende der Gold-Rally, begleitet von fallenden Kursen (zur Themen-Seite Gold)