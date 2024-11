Gold erlebt einen bemerkenswerten Höhenflug. Das Edelmetall klettert von einem Rekordstand zum nächsten – seit Jahresbeginn ging es bereits um 35 Prozent nach oben. Doch was treibt den Preis?

Mehrere Faktoren spielen dabei eine Rolle: Die zunehmenden geopolitischen Risiken verunsichern Anleger. Gleichzeitig kaufen Zentralbanken verstärkt Gold, um ihre Reserven breiter zu streuen. Hinzu kommt die Unsicherheit über den weiteren Konjunkturverlauf.

Bemerkenswert: Selbst steigende Realzinsen und ein starker US-Dollar konnten den Goldpreis nicht bremsen – anders als in der Vergangenheit. Das zeigt die strategische Bedeutung des Edelmetalls in einem Umfeld, in dem die Inflation zurück ist. Besonders Schwellenländer suchen verstärkt nach Alternativen zum US-Dollar. Aber auch sonst wird Gold wieder zu einem Diversifikationsinstrument in der Portfolioallokation, das möglicherweise wirksamer als Hartwährungen oder Staatsanleihen ist.

Doch wie gut eignet sich Gold zur Diversifikation?

Besser als Staatsanleihen

Eine Analyse von Carmignac belegt: Gold übertrifft in Krisenzeiten nicht nur risikoreiche Anlagen, sondern auch sichere Häfen wie Staatsanleihen. Eine Anlagestrategie, die auf einen steigenden Goldpreis und fallende US-Anleihen setzt, erzielte beeindruckende Ergebnisse: Während des Platzens der Dotcom-Blase lag das Plus bei 100 Prozent. Im Inflationsjahr 2022 waren es immerhin noch 30 Prozent.

Wertentwicklung einer Strategie mit einer Long-Position in Gold und einer Short-Position in Staatsanleihen im Vergleich zum Maximalverlust von US-Aktien.

Quelle: Carmignac, Bloomberg, Oktober 2024

Der Grund: Gold korreliert noch weniger mit risikoreichen Anlagen als Anleihen. Das macht es zu einem effektiven Instrument für die Portfoliodiversifikation - besonders in Zeiten hoher Inflation und wachsender Staatsverschuldung.

Für Anleger bedeutet das: Gold gewinnt als Absicherungsinstrument weiter an Bedeutung. Gerade in einem Umfeld, in dem die Rückzahlung der Staatsschulden ohne Hilfe der Notenbanken immer unwahrscheinlicher wird.

Dies ist eine Werbemitteilung. Dieser Artikel darf ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Teilen vervielfältigt werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.