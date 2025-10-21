Gold ist in diesem Jahrhundert unter den erfolgreichsten Anlageklassen, der Preis für das gelbe Edelmetall stieg sogar noch stärker als weltweite Aktien. Wobei der Vergleich nicht ganz fair ist: Bei den Aktien wird, insbesondere bei den US-amerikanischen Indizes, die jährliche Dividende nicht in die Kursentwicklung eingerechnet. Fügt man diese hinzu, können sich Aktien gerade in den vergangenen Jahrzehnten mehr als sehen lassen. Und geht man weiter in die Vergangenheit zurück, dann liegen Aktien über die ganz lange Frist weiterhin vorne.

Gold statt US-Dollar-Reserven

Was treibt den Goldpreis? Anfang der 1920er lag der Preis knapp unter 2.000 US-Dollar pro Feinunze, und da blieb er auch die gesamte Coronazeit hinweg. Richtig nach oben ging es ab dem Frühjahr 2022, mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Und hier liegt auch der Schlüssel für die Goldpreisbewegung seither: Viele Zentralbanken verkaufen ihre US-Dollar-Reserven und kaufen dafür Gold.

Das sind vornehmlich Notenbanken aus den Ländern des sogenannten globalen Südens, also die Staaten, die sich im Sommer auf dem Brics-Gipfel in China versammelt haben, um eine geopolitische Allianz zu demonstrieren. Diese Länder würden sich gerne vom US-Dollar-basierten Währungssystem abwenden. Insbesondere die Erfahrung der russischen Zentralbank, deren Währungsreserven im Rahmen der Sanktionen nach dem Angriff auf die Ukraine etwa zur Hälfte eingefroren wurden, war hier traumatisch.

Da es aber keine vergleichbare Reservewährung als den US-Dollar gibt, stürzen sich die nationalen Währungsanbieter auf Gold. Und wie das auch bei Einzelaktien ist: Wo es eine Story für Kursanstiege gibt, da ist der Hype nicht weit. Mittlerweile haben selbst normale Privatanleger Angst, beim Gold etwas zu verpassen, und kaufen, weil sie gesehen haben, dass der Preis steigt.

Wie weit das gehen kann, ist erfahrungsgemäß nicht zu sagen. Genauso wenig, wie man sagen kann, wann das Ganze dann wieder in die andere Richtung geht. Die Vermutung liegt nahe, dass ein Ende oder eine Unterbrechung des Ukraine-Kriegs wahrscheinlich zumindest die spekulativen Käufe wieder aus dem Markt drängt.

Spekulation statt Angst

Dass wir es am Goldmarkt eher mit Spekulation als mit der Angst vor dem Weltuntergang zu tun haben, sieht man an den Botschaften, die andere Segmente des Finanzmarktes aussenden. Und die lauten eben nicht Panik, sondern im Gegenteil ‚business as usual‘. Die Volatilität, also die täglichen Schwankungen der Kurse, ist auf einem extrem niedrigen Niveau. Die Risikoaufschläge auf Anleihezinsen, also der Kompensation für den Ausfall des Anleihebetrages, sind sehr niedrig. Und bei Aktien haben wir weiterhin hohe Kursniveaus, teilweise sogar Höchststände. Es ist also hauptsächlich die Marktenge bei Gold, die angesichts der geopolitischen und Finanzstabilitätsbedenken von einigen Marktteilnehmern den Preis treiben.

Verlagerung ins Ausland

Blicken wir auf Deutschland sehen wir, es läuft gerade für einige Sektoren, insbesondere aus der Industrie, überhaupt nicht gut. Der Autosektor hat Probleme, technologisch mitzuhalten. Energieintensiven Produktionen mussten schließen. Und selbst die Paradedisziplin des deutschen Maschinenbaus bekommt den heißen Atem der chinesischen Konkurrenz zu spüren. Soweit solche Unternehmen börsennotiert sind, steigen dort auch keine Kurse, sondern sie sinken im Gegenteil deutlich. Das sind die Unternehmen, die für die Schlagzeilen beim Arbeitsplatzabbau sorgen.

Auf diese Weise ist das Gewicht der deutschen Automobilindustrie im Dax bereits auf 5 Prozent abgerutscht. Dagegen gibt es aus den Bereichen Elektrotechnik, Finanzen und Dienstleistungen weiterhin gute deutsche Unternehmen mit aussichtsreichen Geschäftsmodellen. Bei diesen Gesellschaften muss man weiterhin unterscheiden zwischen den Aktivitäten und Gewinnen des Unternehmens insgesamt und seinen Aktivitäten am Standort Deutschland. Arbeitsplatzabbau in Deutschland findet unter Umständen auch bei diesen Unternehmen statt; das sind aber eher Verlagerungen von Produktion ins Ausland, wo die Bedingungen für das Wirtschaften oft besser erscheinen.