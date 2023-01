Prognose für 2023 Goldpreis steigt um 11 Prozent

Wegen des Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation wollen Anleger von Bullionvault in diesem Jahr weiter auf Edelmetalle setzen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Handelsplattform hervor. Bezüglich der Preise geben Investoren darin durchschnittliche Schätzwerte von plus 11,3 Prozent für Gold, plus 7,0 Prozent für Silber, plus 6,3 Prozent für Platin und plus 5,4 Prozent für Palladium an.

Goldpreis zum Jahresende

Ein knappes Drittel der von Bullionvault befragten Investoren (27,7 Prozent) sieht in diesem Jahr vor allem die Geldpolitik als Preistreiber von Gold und anderen Edelmetallen, gefolgt von der Inflation (17,8 Prozent) und hohen Staatsausgaben (16,8 Prozent). Als weitere Stellschraube gelten zudem geopolitische Ereignisse, allen voran der Ukraine-Krieg samt Sanktionen (14,4 Prozent).

Silberpreis zum Jahresende

Die Mehrheit der Anleger von Bullionvault investiert in Gold (88 Prozent) und Silber (64 Prozent). Platin ist mit 14 Prozent und Palladium mit 5 Prozent in Portfolios vertreten.