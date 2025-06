Diskussion um Gold in New York

Diskussion um Gold in New York Wie Finanzexperten die Lagerung deutscher Goldreserven im Ausland einschätzen

Ist das Gold der Bundesrepublik in den USA noch sicher? Mit Donald Trumps zweiter Amtszeit ist der alte Streit darüber wieder aufgeflammt. Deutschland besitzt nach den USA die zweitgrößten Goldreserven der Welt – im Besitz der Bundesbank sind knapp 3.352 Tonnen Gold. Die fast 270.000 Barren haben mit der Rally des Edelmetalls deutlich an Wert zugelegt: Gemessen am aktuellen Euro-Kurs sind es mittlerweile etwa 320 Milliarden Euro.

Bereits 2013 startete die Bundesbank eine erste Rückholaktion, bei der insgesamt 674 Tonnen Gold aus New York und Paris nach Frankfurt geholt wurden. Seither liegt die Hälfte der deutschen Goldreserven in Tresoren in Frankfurt. In den USA lagert noch etwa ein Drittel, der Rest in London.

CSU-Politiker fordert Rückholaktion für deutsche Goldreserven: „Trump ist unberechenbar“

„Trump ist unberechenbar, und man kann nicht ausschließen, dass er kreative Ideen entwickelt für den Umgang mit ausländischen Goldreserven“, sagte der Europaabgeordnete Markus Ferber (CSU) vor wenigen Tagen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Bundesbank müsse angesichts der neuen geopolitischen Realitäten handeln. „Bei den Goldreserven ist Diversifikation entscheidend. Es ist nie ratsam, alle Eier in zu wenigen Körben zu haben“, zitiert Reuters des CSU-Politiker weiter.

Der Bund der Steuerzahler will laut der Nachrichtenagentur in dieser Woche Briefe an die Bundesbank und das Finanzministerium verschicken mit der Aufforderung, die Goldbestände nach Deutschland zu holen. Michael Jäger, Präsident des Europäischen und Vizepräsident des deutschen Steuerzahlerbunds, hatte schon vor einigen Wochen im ZDF gefordert, das Gold angesichts von Trumps Unberechenbarkeit und eines möglichen Handelskriegs zwischen den USA und Europa sofort zurückzuholen.

Die Bundesbank hatte die Forderungen bislang stets zurückgewiesen: „Wir haben, wie über die vergangenen Jahrzehnte hinweg, überhaupt keinen Zweifel daran, dass wir mit der Fed New York einen vertrauenswürdigen, verlässlichen Partner bei der Aufbewahrung unserer Goldbestände haben“, sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel bei der Jahrespressekonferenz des Instituts Ende Februar.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Finanzexperten: Sorge um Gold in New York ist „emotional verständlich, aber sachlich überzogen“

Auch Experten aus der Finanzbranche sehen die Diskussion überwiegend gelassen. „Die Sorge um die Sicherheit des deutschen Goldes im Ausland ist nachvollziehbar, aber nur bedingt begründet“, sagt Rainer Beckmann, Partner der Vermögensverwaltung Ficon in Düsseldorf. Es gebe weiterhin gute Gründe, einen Teil des Golds im Ausland zu lagern – darunter die Risikostreuung und die Möglichkeit, das Edelmetall in London und New York im Krisenfall an den bedeutendsten Handelsplätzen der Welt in andere Währungen tauschen zu können.

Dieses Argument hält auch Reinhard Pfingsten, Investmentchef bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, für entscheidend: Die US-Bestände könnten im Not- oder Krisenfall in eine global akzeptierte Reservewährung getauscht werden. „Auch wenn manche Menschen hinter den US-Dollar als die globale Reservewährung mittlerweile ein Fragezeichen machen, ist dem US-Dollar diese Rolle noch lange nicht abzusprechen“, so Pfingsten.

Als „emotional verständlich, aber sachlich überzogen“ stuft Arthur Enders, Portfoliomanager bei Rheinische Portfolio Management, die aktuelle Diskussion ein. Es gebe keine belastbaren Hinweise dafür, dass deutsche Bestände in New York oder London gefährdet wären oder nicht jederzeit verfügbar gemacht werden könnten.

Auch für David Bienbeck, Vorstand des Vermögensverwalters Albrech & Cie., „sind die USA – trotz der Skepsis infolge der schrillen Töne in der Politik – schon geografisch ein sicherer Hafen“. Die komplette Lagerung im Heimatland könne im Krisenfall kontraproduktiv sein, weil dies Prozesse und Logistik erschwere.

Forderung nach verstärkten Kontrollen vor Ort, um Eigentum sicherzustellen

Für Marco Herrmann sprechen dagegen nicht mehr viele Argumente für eine Lagerung des Goldes im Ausland, „daher macht es Sinn, unabhängig von der Sicherheit, die Verlagerung der Goldbestände nach Deutschland fortzusetzen“. Einen kleinen Teil in den USA zu belassen, sei aber sinnvoll. Dass Goldreserven in den USA eingefroren werden, hält Herrmann für möglich – „die Wahrscheinlichkeit sehe ich aber unter 20 Prozent liegen“.

Manuel Zeuch, Analyst für Gold und Rohstoffe bei DJE und Co-Fondsmanager des DJE Gold & Ressourcen, hält mehr Kontrolle für wichtig: „Es ist von zentraler Bedeutung, dass der uneingeschränkte physische Zugang zu den Goldreserven unter allen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen jederzeit sichergestellt ist“. Verstärkte und regelmäßige physische Inspektionen seien essenziell, „bei denen die Goldbarren vor Ort gezählt, geprüft und deren Eigentum zweifelsfrei dokumentiert wird“.

Auch Jürgen Husel, Portfoliomanager, Prokurist und Edelmetallspezialist beim Vermögensverwalter Das Wertehaus aus München, hält die Sorgen um die Sicherheit des Goldes für nicht unberechtigt: „Die Entscheidungen von Donald Trump sind oft völlig irrational, nicht nachvollziehbar und daher unkalkulierbar.“ Angesichts der derzeitigen Spannungen mit Russland hält er es jedoch für sinnvoll, einen Teil der Bestände im Ausland zu belassen.

Wie Vermögensverwalter und Portfoliomanager die Sicherheit der deutschen Goldreserven im Ausland einschätzen und ob sie eine Auslandsverwahrung in New York und London weiterhin für sinnvoll halten, können Sie in den ausführlichen Statements auf den folgenden Seiten nachlesen.