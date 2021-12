Goldsuche im Fernsehen: WDR schürft im Rhein

Eine Handvoll Wissenschaftler sucht nach Gold. Am Rhein. Mitten in Düsseldorf. Mit dabei ein Reporterteam der Dritten. In ihrem Beitrag geht es darum, dass die Deutschen seit ein paar Jahren ihre Leidenschaft für Gold mehr und mehr ausleben. In den Bergen sind Goldwäscher kein allzu ungewöhnlicher Anblick mehr. Aber direkt am Rhein? Wir verraten an dieser Stelle nicht, ob die Goldsucher etwas finden. Sehen sie selbst.