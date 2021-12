Redaktion 19.09.2014 Lesedauer: 1 Minute

Good Bye Deutschland Frauen im Mittleren Osten haben bessere Karrierechancen

Frauen sollen aus Karrieregründen auswandern - am besten nach Hongkong oder in den Mittleren Osten. Das empfiehlt das Portal e-Financial-Careers nach der Auswertung einer Studie zum Frauenanteil in der Finanzbranche.