Goodbye Carlson: DNB Nor benennt Fondstochter um

Die DNB Nor-Gruppe hat ihre seit 2002 hundertprozentige Fondstochter Carlson Fund Management in DNB Asset Management umbenannt. DNB stehe für "Den Norske Bank“ – als die norwegische Bank – und betone die starke Fokussierung der Gesellschaft auf die skandinavischen Länder, erklärte der Konzern in einer Mitteilung.Auch die Fonds der Gesellschaft bekommen neue Namen . Außer der Homepage, die nun www.dnb.no/lu heißt und den E-Mail-Adressen der Mitarbeiter ( [email protected] ) ändere sich für Anleger jedoch nichts, so DNB.