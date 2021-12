Svetlana Kerschner 07.04.2011 Lesedauer: 1 Minute

Google: 3,5 Millionen Euro für Brandenburger Solarpark

Google will sich an einer deutschen Solaranlage beteiligen. Der wohl weltweit bekannteste Suchmaschinenbetreiber ist bereit, 3,5 Millionen Euro für eine 49-prozentige Beteiligung an einem Solarpark in Brandenburg an der Havel zu zahlen.