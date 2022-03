Google, Meta, Tesla Vom Spielkind zum technologischen Vorreiter

Technologie hat viel mit Spielen zu tun. Nicht weil die Gaming-Industrie sich gerne als Vorreiter sieht. Sondern weil die meisten Innovationen ihren Weg in den Alltag der Menschen finden, weil einzelne die Lust hatten, sie spielerisch einzusetzen. In der Geldanlage kann also die Beobachtung des Spaßfaktors ein Erfolgssystem darstellen, erklärt Uwe Zimmer von Z-Invest.