Google will eigenes Vergleichsportal für KFZ-Versicherungen eröffnen

Der Suchmaschinenbetreiber steigt in das Geschäft der Internet-Vergleichsportale für KFZ-Versicherungen ein. Dies berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Der Dienst mit dem vorläufigen Namen „Google Compare“ soll Anfang September an den Start gehen. Im Zeitraum September bis Dezember wechseln deutsche Kunden ihre KFZ-Versicherungen, weshalb dieser Zeitraum für die Branche außerordentlich wichtig ist.Nach Angaben der „Süddeutschen Zeitung“ hat Google Gespräche mit mehreren Versicherern aufgenommen. Verkaufen diese ihre Produkte auf dem neuen Portal, kassiert der Suchmaschinenbetreiber von diesen eine Provision. Ein ähnliches Verkaufsmodell betreibt Google mit dem Portal „Beat that Quote“ bereits in Großbritannien. Langfristig könnte Google das Vergleichsportal auch auf andere Produkte wie Stromtarife, Mobilfunk, Mietwagen und mehr erweitern.