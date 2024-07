Beim CSD-Straßenfest in Köln waren Bill und Tom Kaulitz am Wochenende mittendrin. Wer dem Happening nicht beiwohnte, wurde ausgiebig medial informiert. Erst gestern veröffentlichte „Bild“ ein Foto, dass Bill Kaulitz küssend mit „Bergdoktor“-Schauspieler Timmi Trinks zeigen soll. Aufgegriffen wurde auch die Episode des erfolgreichen Podcasts der beiden 34-Jährigen mit dem Titel „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“, der am Mittwoch erschien. Darin ließen die beiden Musiker den Köln-Trip noch einmal Revue passieren und schimpften ordentlich über die lokale Gastronomie, nachdem sie trotz angebliche freier Tische in einem Lokal zu sechst keinen Platz gefunden hätten.

Ausgiebiger Köln-Trip – inklusive Besuch bei der Gothaer

Wenig erstaunlich war das aber nicht alles, was die beiden in Köln erlebten. Dass auch ein Besuch bei der Gothaer auf dem Programm stand, damit dürften Fans und Öffentlichkeit aber wohl nicht gerechnet haben. Die Kölner stehen vor der Fusion mit der Barmenia und wähnen sich bald in den Top 10 Deutschlands größter Versicherungsunternehmen. Bekannt machte das Zusammentreffen mit den Tokio-Hotel-Mitgliedern die Gothaer selbst. Vertriebsvorstand Oliver Brüß und Marketing-Bereichsleiter Thomas Heind berichteten via Linkedin über die Zusammenarbeit des Unternehmens mit den beiden Super-Promis. Heidl veröffentlichte sogar ein Foto von ihm und den Zwillingen.

Kampagne für junge Berufstätige

Man habe sich für die Zielgruppe Junge Berufstätige das Format „TRUEFAIL“ (zu deutsch: wahrhaftig) mit Tom und Bill Kaulitz ausgedacht, heißt es in einem der Posts. Es ginge dabei um Startschuss der Kampagne soll der 30. Juli sein. Heindl nennt es „die wohl bunteste und inspirierendste Social Media Branding-Kampagne der Gothaer“. Brüß kündigte ein „Markenhighlight voller packender Einblicke, witziger Anekdoten und wertvoller Tipps“ an.

Mehr Details verriet die Gothaer bisher nicht. Spannend dürfte vor allem sein, wie viel sich der Versicherer die Kooperation kosten lässt. Die Kaulitz-Zwillinge dürften derzeit zu den angesagtesten und am besten vermarktbaren Prominenten gehören und nur für viel Geld zu bekommen sein.



Begeisterte Linkedin-Kommentare

Zunächst aber dürfte der Konzern sich bestätigt fühlen. Die neugierig machenden Posts verfehlten ihre Wirkung nicht. Fast 1.000 Likes finden sich bis jetzt zusammengerechnet unter den beiden Beiträgen, samt zahlreicher Kommentare. Die klingen fast alle begeistert. Eine Userin schreibt: „Na da eignet sich ja Bills eigener aktueller Wohngebäude/ Hausrat Wasser-Schaden hervorragend.“ Oder dieser Kommentar: „Gothaer mit Tom und Bill Kaulitz – das ist ja mal eine Schlagzeile. Gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Kampagne ‚Junge Berufstätige‘.“