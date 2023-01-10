Service-Update Gothaer baut Partnervertrieb um

Makler wünschen sich neben einer guten Erreichbarkeit vor allem Ansprechpartner mit umfassendem Spezialwissen und einem großen Entscheidungsspielraum. Gleichzeitig hat sich der Markt in den vergangenen Jahren stark verändert, immer mehr Makler schließen sich Pools an. Genau darauf reagiert jetzt die Gothaer mit einem Update im Vertrieb.

Die Gothaer hat zum 1. Januar 2023 eine neue Struktur für die Betreuung ihrer Partner im Vertrieb eingeführt. Damit möchte die Gesellschaft ihren Partnern einen noch besseren und umfassenderen Service anbieten. Laut Vertriebsvorstand Oliver Brüß geht der Trend im Maklermarkt klar in Richtung Spezialisierung und Fokussierung. Makler wünschten sich Ansprechpartner mit umfassendem Fachwissen und Entscheidungsgewalt, die gut erreichbar sind, sagt Brüß. „Aufgrund der veränderten Marktsituation schließen sich immer mehr Makler Pools oder Verbünden an.“

Spezialisierte Maklerunternehmen mit Schwerpunkt auf Firmenkunden werden fortan direkt von Fachexperten, große Pools und Vertriebe über das Key-Account-Management betreut. Maklerunternehmen mit Schwerpunkt auf Firmenkunden im Bereich Komposit haben ihre Ansprechpartner weiterhin bei Partnervertriebsdirektionen in den Regionen.

Zudem schafft die Gothaer in Köln eine neue zentrale Einheit für Vermittler im Bereich Lebens- oder Krankenversicherung für Privatkunden. Makler, die weniger eng mit der Gothaer zusammenarbeiten, können eine zentrale Anlaufstelle, die Gothaer Beratung und Vertriebsservice GmbH, kontaktieren. Auch Ansprechpartner für Kooperationspartner werden in Köln zentral gebündelt. Bankenpartner werden weiterhin von der Partnervertriebsdirektion Banken betreut.

Ziel der neuen Ausrichtung sei es, allen Partnern noch höhere Erreichbarkeit und schnelleren Service zu bieten und Entscheidungskompetenzen in den Partnervertrieben auszuweiten, sagen die Verantwortlichen bei der Gothaer.