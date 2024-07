„Truefail“ heißt das Format, angelehnt an True-Crime-Formate, in denen reale Kriminalfälle nacherzählt werden. Die Kaulitz-Zwillinge sollen dabei kuriose Versicherungsfälle mit „true“ oder „fail“ einschätzten. Moderiert wird das Format von der Singer-Songwriterin Madeline Juno. Eingebettet ist das Quiz laut des Unternehmens in Gesprächsrunden, in denen die beiden Brüder über ihre Musikkarriere, Schwächen und Ängste, Herausforderungen und ihre Zukunft sprechen.

Oliver Brüß: Das Konzept ist natürlich nicht gestern vom Himmel gefallen. Die Umsetzung, die Frage, mit welchen Protagonisten man es macht, die Gespräche und Verhandlungen – das ist noch eine originäre Aktivität der Gothaer, die nicht in Verbindung mit dem Zusammenschluss und der Frage steht, mit welchen Marken der neue Konzern in die Zukunft gehen wird. Die Kampagne zahlt vor allem darauf ein, mit der jungen Zielgruppe zu wachsen.

Vertriebs- und Marketingvorstand Oliver Brüß

© Gothaer

Welche strategischen Überlegungen stecken hinter so einer ja eher ungewöhnlichen Zusammenarbeit?

Brüß: Am Anfang steht immer die Frage, die uns schon lange bewegt: Was können wir tun, um uns in einer Zielgruppe zu positionieren, die vielleicht noch nicht so versicherungsaffin ist, aber hohen Versicherungsbedarf hat? Wir sind immer bemüht, uns in den relevanten Medien der jungen Zielgruppe zu positionieren. Aber wir spüren auch, dass diese Zielgruppe, was ihr Informations- und Konsumverhalten angeht, sich schon deutlich von zum Beispiel den Babyboomern unterscheidet.

Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, mit welchen Protagonisten beziehungsweise Celebritys man diese Zielgruppe auch erreicht, wenn man etwas anderes machen und mehr in ein Entertainmentformat gehen will. Wir sind durchgegangen, wer dort relevant ist. Wir brauchten für unsere Idee ein Paar, und da waren schon vier oder fünf in der Auswahl. Am Ende landeten wir bei den Kaulitz-Brüdern, weil sie eine extrem hohe Bekanntheit haben in der Zielgruppe. Allein auf Instagram hat Bill über 1,9 Millionen Follower, auf Tiktok noch mal 1,9 Millionen. Sie sind genau da präsent, wo sich die Gruppe der jungen Berufstätigen zwischen 25 und 35 Jahren bewegt. Mit klassischen Werbespots und Printwerbung erreichen Sie die nicht mehr.

Nehmen Sie uns bitte einmal mit in den Prozess der vergangenen Monate. Wie bahnt man solch eine Geschäftsbeziehung an, wie entwickelt sich das und waren sie auch mal selbst in Los Angeles?

Brüß (lacht): Am schönsten wäre es natürlich, wenn ich Ihnen jetzt erzählen könnte, dass wir mal in Los Angeles vorbeigeschaut haben, um einfach anzufragen. So läuft das natürlich nicht ab. Wir haben uns mit einer Agentur das Konzept überlegt und sind in die Ansprache gegangen. Der erste direkte Kontakt lief ganz unspektakulär über Telefon, einen Präsenztermin in Los Angeles brauchte es nicht. Wir konnten sie schnell für die Idee begeistern. So kam es von Vorabstimmungen zu Vertragsverhandlungen. Diese stehen natürlich immer in einem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Je größer die Reichweite von Protagonisten ist, mit denen man zusammenarbeitet, desto interessanter ist es natürlich für die Zielgruppe, aber natürlich auch desto teurer wird es.

Ist das für die Gothaer ein völlig neuer Ansatz im Marketing?

Brüß: Das ist jetzt ein einmaliges Format, was wir hier aufgesetzt haben. Das ist auch etwas Neues und Mutiges. Ich glaube, dass wir damit in der Zielgruppe wirklich First Mover in der Versicherungswirtschaft sind. Wir gehen rein über Social Media, aber mit einem neuen Format und setzen nicht einfach klassische Social-Media-Aktivitäten fort.



Die Grundidee bestand darin, die Zielgruppe durch Entertainment anzusprechen und den Zugang zu einer eher trockenen Materie zu erleichtern, mit der sich junge Menschen noch nicht so richtig beschäftigt haben. Unser Ziel war ein unterhaltsames Format aus Talk und Quiz, in dem über mutige Entscheidungen und persönliche Erfahrungen, die die beiden in ihren Leben gemacht haben, gesprochen wird. Und auch über Dinge, die schiefgelaufen sind, und dabei spielerisch auf die Relevanz von Versicherungen und Absicherungen zu kommen. Diese Idee wurde auch von unserer wesentlich breiteren Kampagne „Zukunft wird aus Mut gemacht“ der vergangenen Jahre inspiriert, die weit über die Zielgruppe der jungen Berufstätigen hinausgeht. Auch wenn wir mit diesem neuen Format einen anderen Weg einschlagen, zahlt es doch inhaltlich auf unsere Kernkampagne ein. Ich sage immer meinen Vorstandskollegen, wenn sie unsere neue Kampagne nicht sehen, dann haben wir alles richtig gemacht, weil sie selbst natürlich in anderen Kanälen unterwegs sind.

Die Allianz hat gerade Günther Jauch als Gesicht für das Thema Altersvorsorge verpflichtet. Wie passen die Kaulitz-Brüder zum klassischen Gothaer-Image als Versicherer des Mittelstands?

Brüß: Auch die Allianz deckt ein breites Spektrum ab: von Großindustriellen über private Altersvorsorge bis hin zu Sachversicherungen. Auch Herr Jauch oder Frau Schöneberger wirken nur begrenzt in bestimmten Zielgruppen. Ähnlich verhält es sich bei uns. Wir haben uns bewusst für die beiden entschieden, da jemand wie Herr Jauch bei jungen Menschen geringere Relevanz hat und sie diese mit ihm nicht erreichen. KMU-Unternehmen wollen wir auch gar nicht ansprechen mit der Kampagne, sondern spitz die genannte Zielgruppe. Unser Ansatz unterscheidet sich deutlich, ohne dass ich uns mit anderen vergleichen will.

Wie lief die Zusammenarbeit in der Produktion des Contents ab?

Brüß: Die beiden sind vor ein paar Wochen nach Berlin gekommen. Dass das Ganze so unterhaltsam ist, liegt daran, dass Bill und Tom absolute Profis sind. Das erkennt man daran, wie oft Szenen bei Videodrehs wiederholt werden müssen. Bei uns war das lediglich einmal der Fall, und zwar weil eine Kamera ausgefallen war – nicht, weil die beiden sich versprochen hätten. Sie sind so authentisch und vermitteln die Inhalte auf eine so überzeugende Weise, dass wir die Aufnahmen schnell im Kasten hatten. Es macht wirklich Spaß, hineinzuschauen und zuzuhören. Es ist ein gelungener Mix aus interessantem Content, Entertainment zwischen beiden und Versicherungsthemen.

Und wie haben Sie die beiden persönlich erlebt?

Brüß: Leider konnte ich beim Dreh persönlich nicht dabei sein. Aber ich habe von unserem Marketingleiter Thomas Heindl erfahren, dass die beiden sehr unkompliziert und locker drauf sind. Sie sind spezielle Typen, aber sie kommen total sympathisch und authentisch rüber. Wir haben mit ihnen auch eine kleine Bootstour auf der Spree unternommen. Da, wo sie auftauchen, werden sie sofort erkannt und es gibt sofort einen Ansturm junger Menschen. Damit muss man umgehen können, aber auch da sind sie absolute Profis, sehr nahbar und lassen nicht den Star heraushängen.

War das quasi ihr Abschiedsgeschenk an Gothaer, denn in den vergangenen Monaten ist der Hype um die Kaulitz-Zwillinge mit dem Podcast und der eigenen Netflix-Serie ja nochmal viel größer geworden. Die Verpflichtung wäre jetzt wahrscheinlich teurer, oder?

Brüß: Manchmal muss man Glück haben im Leben. (lacht) Das war uns zu dem Zeitpunkt so natürlich auch nicht bewusst. Im Moment haben sie tatsächlich eine riesige Reichweite. Aber nun haben wir das Glück, auf dieser Welle mitsurfen zu dürfen. Vielleicht würden die Kosten heute höher ausfallen, aber das ist reine Spekulation. Ansonsten freue ich mich natürlich für die Gothaer, wenn wir mit solch innovativen Maßnahmen weiter an der Verjüngung unserer Bestände arbeiten können.