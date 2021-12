Gothaer-Manager über Mischfonds „Das ruft Aha-Erlebnisse bei Beratern hervor“

Als Asset Manager einer Versicherung haben wir hier beste Voraussetzungen. Die Gothaer Asset Management AG ist durch das Management der Sicherungsvermögen der Gothaer traditionell gehalten, Risiken zu streuen und sich der Mischung der Assetklassen zu stellen. Aus dieser Überzeugung steuern wir auch unsere vermögensverwaltenden Publikumsfonds. Das Ergebnis ist ein disziplinierter und robuster Investmentprozess bei unserer Comfort-Fonds-Reihe, mit dem wir systematisch in bis zu zehn Assetklassen investieren. Dabei bieten die drei Fonds-Varianten Ertrag, Balance und Dynamik für jede Anlegermentalität das richtige Maß an Risiko.Anbieter und Berater sollten konsequent über Chancen, Risiken und sinnvolle Zeithorizonte aufklären. Dazu zählt ein aktives Erwartungsmanagement: Niemand darf damit rechnen, dass sich Anlageklassen wie etwa Staatsanleihen zukünftig entwickeln wie in der Vergangenheit. Insgesamt sollten sich Anleger im gegenwärtigen Kapitalmarktumfeld auf geringere Erträge einstellen. Wichtig ist auch der klare Hinweis, dass es nicht sinnvoll ist, sich Woche für Woche die Wertentwicklung seines Fonds anzusehen. Auch ein konservativer Fonds wie der Gothaer Comfort Fonds Ertrag kann reale Erträge nicht völlig ohne Schwankungen erzielen. Dessen müssen sich Berater und Kunden bewusst sein.Ihre Rolle hat sich stark gewandelt. Bedingt durch immer höhere regulatorische Anforderungen, aber auch durch das äußerst anspruchsvolle Kapitalmarktumfeld begreifen sich viele Berater weniger als Asset-Manager, die eigenständig über die Aufteilung des Kundenvermögens auf unterschiedliche Anlageklassen entscheiden. Sie sehen sich vielmehr als Bedürfnismanager, die die Anlagepräferenzen ihrer Kunden genau analysieren und dann passende Produkte aussuchen. Diszipliniert gemanagte Multi-Asset-Fonds für klar umrissene Anlegerprofile geben ihnen dabei ein ideales Instrument an die Hand.