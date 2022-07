Redaktion 13.07.2022 in Sachversicherung Lesedauer: 1 Minute

Gothaer zieht Bilanz So viel Geld bekamen bislang die Opfer der Flutkatastrophe

Das Unwetter Bernd verwüstete im Juli 2021 große Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in einem bis dato nicht vorstellbaren Ausmaß. Der Kölner Versicherer Gothaer zeigt jetzt, was seitdem beim Wiederaufbau geleistet wurde.