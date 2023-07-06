Gesundheitstelefon Gothaer startet kostenlose Hitzehotline

Bei großer Hitze kommt es oft zu starken körperlichen Belastungen – bis hin zu einem Kreislaufkollaps. Um dem vorzubeugen, hat die Gothaer Versicherung eine kostenlose Hitzehotline ins Leben gerufen.

Mädchen isst Wassermelone vorm Ventilator: Was man noch gegen Hitze unternehmen kann, erklären Gothaer-Experten am Gesundheitstelefon.

Die 29. Kalenderwoche vom 18. bis 24. Juli 2022 war in Deutschland außergewöhnlich heiß. Die Hitze setzte den Menschen gesundheitlich zu – und forderte auch Todesopfer. So lag die Sterblichkeitsrate in diesem Zeitraum 25 Prozent über dem Vorjahreswert. Um eine ähnliche Entwicklung auch in diesem Jahr zu vermeiden, bietet die Gothaer Versicherung nun Informationen, Aufklärung und individuelle Beratung zum richtigen Umgang mit Hitze.

Das Gesundheitstelefon der Gothaer ist von 07:00 bis 23:00 Uhr unter der kostenlosen Rufnummer 0221 308 264 41 erreichbar. Dort klärt geschultes Personal alle Anrufer über die gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze auf – ganz unabhängig davon, ob sie bei der Gothaer Kranken-, Lebensversicherung oder bei der Gothaer Allgemeine versichert sind.

Erhebliches Gesundheitsrisiko

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„Insbesondere für ältere Menschen, Babys und Kleinkinder sowie Menschen mit Vorerkrankungen oder Personen, die im Freien arbeiten, stellen hohe Temperaturen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar“, heißt es von der Gothaer. Die möglichen Folgen seien Hitzeerkrankungen wie Sonnenstich oder Hitzschlag, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder der Atemwege oder die beeinträchtigte Wirkung von Medikamenten.