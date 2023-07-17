Umfrage unter 18- bis 40-Jährigen Krankenzusatz-Policen: So viel sind jungen Deutschen schöne Zähne wert

Ein schönes Lächeln ist jungen Menschen hierzulande viel wert. Wie viel genau, zeigt eine aktuelle Studie. Demnach haben die 18- bis 40-Jährigen hohe Erwartungen an eine Zahnzusatzversicherung. Bereits abgeschlossen haben sie allerdings erst gerade einmal 29 Prozent dieser interessanten Zielgruppe.

Junge Frau beim Zahnarzt: Laut einer Studie der Gothaer Krankenversicherung hat das Geschäft mit privaten Zahnzusatzversicherungen in Deutschland noch ein sehr großes Wachstumspotenzial.

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Der deutsche Markt für Zahnzusatzversicherungen birgt viel Potenzial. Das gilt insbesondere für die jüngeren Kunden, von denen erst 29 Prozent eine solche private Krankenzusatzversicherung abgeschlossen haben. Ein möglicher Grund dafür ist die Angst vor zu hohen Kosten, zeigt eine aktuelle Online-Umfrage im Auftrag der Gothaer Allgemeine Versicherung. Hierfür befragten die Forsa-Meinungsforscher Mitte Mai rund 1.000 Bundesbürger im Alter zwischen 18 und 40 Jahren.

„Wir können an den Studienergebnissen deutlich erkennen: Je höher das Haushaltsnettoeinkommen der Befragten ist, desto häufiger haben sie eine private Zahnzusatzversicherung“, kommentiert Sylvia Eichelberg die Ergebnisse. Im Durchschnitt seien die 18- bis 40-Jährigen bereit, für eine Zahnzusatzversicherung 16 Euro im Monat zu zahlen. Dafür erwarten sie aber auch umfassende Leistungen, so die Vorstandsvorsitzende der Gothaer Krankenversicherung weiter.

Das erwarten junge Kunden von Zahnversicherungen

Jeweils rund zwei Drittel der Befragten finden es wichtig, dass eine private Zahnzusatzversicherung eine professionelle Zahnreinigung (65 Prozent) sowie Füllungen, Wurzel- und Parodontosebehandlungen (64) abdeckt. Unbegrenzter Zahnersatz einschließlich Inlays und Implantaten ist für 56 Prozent eine wichtige Leistung einer privaten Zahnzusatzversicherung. Erst mit einigem Abstand folgen kieferorthopädische Leistungen (39 Prozent).

Sylvia Eichelberg © Gothaer

Jeweils 27 Prozent der Befragten erwarten Behandlungen zur Angst- und Schmerzlinderung sowie den Wegfall von Wartezeiten, 16 Prozent die Kostenübernahme für eine zahnärztliche Zweitmeinung. Für 8 Prozent sollte Bleaching enthalten sein; 6 Prozent wünschen sich Goodies wie eine elektrische Zahnbürste. Besonders auffällig: Frauen sind fast alle der genannten Leistungen wichtiger als Männern „Viele unserer früheren Studien zeigen, dass Frauen einen gesünderen Lebensstil pflegen“, erklärt Eichelberg.