Net-Zero Asset Owner Alliance Gothaer tritt dem Netzwerk für nachhaltige Geldanlage bei

Nach UN Principles for Responsible Investment (deutsch: Prinzipien für verantwortliches Investieren, UN PRI) und den Principles for Sustainable Insurance (Prinzipien für verantwortliche Versicherungen, PSI) tritt die Gothaer nun der Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) bei. Das Netzwerk strebt ein klimafreundliches Investieren an. Seine Mitglieder verpflichten sich, ihr Kapitalanlageportfolio bis 2050 klimaneutral zu stellen, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen.

Die AOA ist 2019 von den Vereinten Nationen gegründet worden. Mittlerweile gehören dem Netzwerk 69 institutionelle Investoren an, darunter Banken, Versicherungen und Pensionsfonds. Zusammen verwalten sie ein Vermögen von 10,4 Billionen US Dollar. Zuletzt traten SV Sparkassen Versicherung und Hanse Merkur dem Netzwerk bei. Auch der Versicherungsriese Allianz und der Rückversicherer Munich Re gehören der AOA an.