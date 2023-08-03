Der erste Eindruck zählt: Junge Menschen hierzulande legen immer größeren Wert auf ihr Äußeres. Dazu gehören auch gesunde und schöne Zähne – Krankenversicherer melden eine steigende Nachfrage nach Zahnzusatzversicherungen. Eine aktuelle Umfrage zeigt die Top-Gründe vieler Kunden für einen Abschluss.

Immer mehr Kunden der gesetzlichen Krankenkassen setzen bei Zahnersatz, Kieferorthopädie und Prophylaxe auf die private Vorsorge: Die Zahl der Menschen mit einer privaten Zahnzusatzversicherung hat Ende 2021 hierzulande einen neuen Rekordwert erreicht, berichtet der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV):

Der langjährige Aufwärtstrend bei Zahnzusatzversicherungen setzte sich 2021 fort. © PKV-Verband

Damit setze sich ein langjähriger Trend fort: Die Zahl dieser Policen ist allein 2021 um 787.000 Versicherte gestiegen. Das ist ein Plus von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Schon 2020 war die Zahl mit 539.200 zusätzlichen Versicherten kräftig um 3,3 Prozent gestiegen. Insgesamt haben rund 17,8 Millionen Deutsche eine private Zahnzusatzversicherung.

Zusatzversicherung schützt vor hohem Eigenanteil

Mit privaten Zusatzversicherungen können Kassenpatienten die begrenzten Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aufstocken. Das spielt insbesondere beim Zahnersatz eine wichtige Rolle für die Kunden. Sie erhalten – nach Vorleistung der gesetzlichen Krankenkasse – je nach Tarif zum Beispiel einen prozentualen Zuschuss zur Rechnung oder zu den verbleibenden Kosten.

Ohne Zusatzabsicherung müssen gesetzlich Versicherte selbst bei der einfachsten Zahnersatz-Variante aktuell bis zu 40 Prozent der Kosten selbst tragen. Bis Oktober 2020 lag der sogenannte Festzuschuss noch bei 50 Prozent. Je nach Bundesland kann für gesetzlich Versicherte bei Zahnersatz ein Eigenanteil von rund 1.000 Euro anfallen.

Bei einer höherwertigen Versorgung steigt die selbst zu zahlende Summe noch weiter an. Darüber hinaus können private Zahnzusatzversicherungen weitere Leistungen mit abdecken, die die Gesetzliche Krankenversicherung in der Regel nicht übernimmt – zum Beispiel im Bereich der Kieferorthopädie für Erwachsene.

Umfrage der Gothaer unter 18- bis 40-Jährigen Sylvia Eichelberg © Gothaer

Diese Argumente sorgen auch beim Krankenversicherer des Gothaer-Konzerns für eine „steigende Nachfrage nach Zahnzusatzversicherungen, die Leistungen wie professionelle Zahnreinigung oder Kieferorthopädie erstatten“, berichtet Vorstandsvorsitzende Sylvia Eichelberg. „Als Krankenversicherer stellen wir seit einiger Zeit fest: Die Menschen legen immer größeren Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Dazu gehören auch gesunde Zähne, die Vorsorge und Pflege benötigen.“

„Vielen Menschen ist die Korrektur von Fehlstellungen der Zähne oder Prophylaxe-Maßnahmen sehr wichtig.“ Dies bestätigt eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Gothaer. Hierfür wurden Mitte Mai insgesamt rund 1.000 Bundesbürger im Alter zwischen 18 und 40 Jahren per Online-Umfrage um ihre Meinung gebeten. Die wichtigsten Ergebnisse der haben wir in der obigen Bilderstrecke dargestellt.

So viel sind jungen Deutschen schöne Zähne wert

Laut der Gothaer-Studie birgt der deutsche Markt für Zahnzusatzversicherungen noch viel Potenzial für den Vertrieb. Das gilt insbesondere für die jüngeren Kunden, von denen erst 29 Prozent eine solche private Krankenzusatzversicherung abgeschlossen haben. Ein möglicher Grund dafür ist die Angst vor zu hohen Kosten, so ein weiteres Ergebnis der Forsa-Meinungsforscher. Im Durchschnitt seien die 18- bis 40-Jährigen bereit, für eine Zahnzusatzversicherung 16 Euro im Monat zu zahlen. Dafür erwarten sie aber auch umfassende Leistungen.

Jeweils rund zwei Drittel der Befragten finden es wichtig, dass eine private Zahnzusatzversicherung eine professionelle Zahnreinigung (65 Prozent) sowie Füllungen, Wurzel- und Parodontose-Behandlungen (64) abdeckt. Unbegrenzter Zahnersatz einschließlich Inlays und Implantaten ist für 56 Prozent eine wichtige Leistung einer privaten Zahnzusatzversicherung. Erst mit einigem Abstand folgen kieferorthopädische Leistungen (39 Prozent).

Jeweils 27 Prozent der Befragten erwarten Behandlungen zur Angst- und Schmerzlinderung sowie den Wegfall von Wartezeiten, 16 Prozent die Kostenübernahme für eine zahnärztliche Zweitmeinung. Für 8 Prozent sollte Bleaching enthalten sein; 6 Prozent wünschen sich Goodies wie eine elektrische Zahnbürste. Besonders auffällig: Frauen sind fast alle der genannten Leistungen wichtiger als Männern „Viele unserer früheren Studien zeigen, dass Frauen einen gesünderen Lebensstil pflegen“, erklärt Eichelberg.

1 / 6 Wichtigkeit eines schönen und gesunden Lächelns bei Fremden. Bildquelle: Gothaer