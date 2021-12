Gottfried Rüßmann neuer Vorstandsvorsitzender Wechsel auf dem DEVK-Chefsessel

Im Mai 2016 gibt es einen Wechsel an der Vorstandsspitze, vermeldet die DEVK Versicherungsgruppe : Nach 36 Jahren Unternehmenszugehörigkeit verabschiedet sich dann Friedrich W. Gieseler in den Ruhestand. Seine Position übernimmt Gottfried Rüßmann. Der 53-Jährige Rüßmann ist seit fast 30 Jahren bei der Kölner Versicherungsgruppe tätig, seit rund acht Jahren als Vorstandsmitglied der Vereine.Mit dem erneuten Personalwechsel setzt sich der Umbau in der Führungsetage der DEVK fort: Erst kürzlich gaben die Versicherer bekannt, dass Vertriebsvorstand Engelbert Faßbender Ende August 2015 altersbedingt ausscheidet. Für Faßbender kommt als stellvertretender Vorstand der 50-jährige Dietmar Scheel.