Urban: Der Kern des Problems liegt in der Diskrepanz zwischen Bewertung und Realität. Ein Gutachter kann einen Preis für eine Immobilie festlegen, aber dieser spiegelt oft nicht den tatsächlichen Marktwert wider. In der Praxis kann der Verkaufspreis deutlich höher oder niedriger ausfallen. Das ist ein systemisches Problem, das die gesamte Branche betrifft.

Gottfried Urban: Die jüngsten Ereignisse haben einmal mehr die grundlegenden Probleme dieser Anlageklasse offengelegt. Wir sehen uns mit einer Situation konfrontiert, die in gewisser Weise an die Krise von 2008 erinnert – wenn auch unter anderen Vorzeichen.

DAS INVESTMENT: Herr Urban, offene Immobilienfonds galten lange als sichere Bank für Anleger. Nun scheint die Branche erneut in Turbulenzen zu geraten. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation?

In einem ausführlichen Gespräch mit DAS INVESTMENT legt Vermögensverwalter Gottfried Urban den Finger in die Wunde der offenen Immobilienfonds. Er spricht über systemische Probleme, irreführende Risikoeinschätzungen und warum er eine grundlegende Reform des Sektors für unausweichlich hält.

Aber es gibt doch Mechanismen, um solche Schwankungen auszugleichen, oder nicht?

Urban: In der Theorie ja. Aber nehmen wir mal den Nettoinventarwert. Dieser Wert, der auf Gutachterbewertungen basiert, ist eine Momentaufnahme. Für Privatanleger kann er erst nach einer Kündigungsfrist von einem Jahr realisiert werden. Das schafft eine gefährliche Illusion von Stabilität.

Inwiefern eine Illusion?

Urban: Weil diese vermeintliche Stabilität in den Risikoklassifizierungen abgebildet wird. Viele dieser Fonds werden in Risikoklasse eins oder maximal zwei eingestuft. Das suggeriert eine Sicherheit, die in Wirklichkeit nicht existiert. Jede Immobilie ist im Grunde ein kleines Unternehmen mit allen damit verbundenen Chancen und Risiken.