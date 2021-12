Grafik des Tages AIFMD, Mifid II & Co.: Wie weit die Regulierer weltweit mit ihren Gesetzen und Richtlinien sind

Vor allem bei juristischen Laien sorgt die Regulierung des Öfteren für Verwirrung. Welche Gesetze und Richtlinien sind für die kommenden Jahre geplant? Wen betreffen sie? Und wie weit sind die Behörden bislang bei der Ausarbeitung ihrer Gesetzesvorhaben gekommen.

Nun fasst die Unternehmensberatung McKinsey die Regulierungsmaßnahmen und deren Fristen in einer Grafik zusammen. Dabei unterteilt die Unternehmensberatung die einzelnen Regulierungsvorhaben in vier Gruppen.

Im oberen Viertel präsentiert McKinsey Gesetzesvorhaben und -entwürfe, die die Vermögensverwaltungsbranche unmittelbar betreffen (AM-specific regulation). Der zweite Abschnitt steht für Vorhaben im Finanzdienstleistungssektor, einschließlich Vermögensverwalter (Regulation targeting financial services overall incl. AM).

Im dritten Abschnitt stehen Finanzregulierungsvorhaben, die auf die Vermögensverwaltungsbranche ausstrahlen (Financial services regulation with spillovers on AM). Der letzte Abschnitt ist nationalen Initiativen vorbehalten (National initiatives).

