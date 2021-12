Grafik des Tages Amüsante Dividenden-Infografik von der DWS

„Rund 365 Millionen Euro überwies das Asset Management der Deutschen Bank am 27. November an die Anleger des DWS Top Dividende . So viel wurde noch nie von einem DWS Fonds ausgeschüttet“, berichtet die Fondsgesellschaft.Je Anteilsschein gab es 3 Euro. „Seit Auflegung im April 2003 kommt der Fonds damit auf eine durchschnittliche Ausschüttungsrendite von 3,6 Prozent. Insgesamt hat der Fonds seit Auflegung im Jahr 2003 gut 2,4 Milliarden Euro ausgeschüttet.“Wie „hoch“ die Ausschüttung im Vorjahr ausfiel, verdeutlicht die Fondsgesellschaft grafisch mithilfe eines Turms aus 1-Euro-Münzen , der nach 850 Kilometern die Höhe von 365 Millionen Euro markiert: