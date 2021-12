Grafik des Tages Apple verkauft 10 Millionen iPhones an einem Wochenende

Mit 10 Millionen verkauften iPhones 6 und 6 Plus stellte Apple an diesem Wochenende einen neuen Verkaufsrekord auf. In zehn Ländern bildeten sich lange Schlangen vor den Apple Stores: Zu den ersten Besitzern des neuen Apple-Telefons zu gehören gilt in Fan-Kreisen schon seit Jahren als hip. Wie sich der Absatz der begehrten Kultobjekte in den vergangenen vier Jahren gestaltete, zeigt folgende Grafik.