Grafik des Tages Bundesländer-Vergleich: So viel Gold und Silber liegt in deutschen Depots

Die Investition in Gold und Silber ist bis auf die Landeshauptstadt Berlin im Nordosten Deutschlands am wenigsten stark ausgeprägt. Während in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt durchschnittlich nur ein Prozent der Anleger Gold oder Silber im Portfolio hat, bilden die Südregionen Deutschlands dazu den starken Gegensatz: In Hessen, Rheinland Pfalz und im Saarland sind 13 Prozent der Anleger in Gold oder Silber investiert, in Bayern sind es immerhin neun Prozent. Keines der deutschen Bundesländer erreicht die 15 Prozent-Marke.