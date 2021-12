Grafik des Tages Das ist die Bundesliga-Tabelle des Finanz-Vertrauens

Sowohl sportlich als auch finanziell steht der FC Bayern München am besten da: Bei einer Umfrage wurde im Online-Magazin des Kreditvergleichsportals Smava gaben die meisten der knapp 2.000 Teilnehmer bei der Frage „Welchem Bundesliga-Klub würden Sie Geld leihen?“ ihre Stimme dem Rekordmeister.



„Der FC Bayern hat sich das Vertrauen der Fans über viele Jahre erarbeitet“, analysiert smava-Geschäftsführer Alexander Artopé das Ergebnis. „Selbst bei hohen Transferausgaben hat man als neutraler Beobachter nie den Eindruck, dass der Klub ein außergewöhnlich hohes wirtschaftliches Risiko eingeht. Die Ausgaben stehen immer im Einklang mit den Einnahmen des Klubs“, so Artopé.



BVB auf dem zweiten Rang



Im Vergleich zum Vorjahr, in dem der FC Bayern mehr als ein Fünftel aller Stimmen auf sich vereinte (22 Prozent), verlor der Rekordmeister allerdings Stimmen. Gleiches gilt für Borussia Dortmund, die nach 14 Prozent in der Vorsaison nur noch auf 11 Prozent kamen. Dieses reichte für die Westfalen allerdings trotzdem für eine Verbesserung von Platz drei auf Platz zwei.



Den dritten Rang sichert sich in diesem Jahr Werder Bremen, obwohl die Hanseaten erst am letzten Spieltag der Saison den Klassenerhalt sichern konnten. Doch laut Artopé gelte Werder bei den Fans aber offenbar weiterhin als wirtschaftlich solider Verein.



>>Vergrößern