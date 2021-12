Redaktion 31.05.2016 Lesedauer: 1 Minute

Grafik des Tages Deutsche Bank in Europa-Ranking erst auf Platz 15

Die Deutsche Bank und die Credit Suisse haben in diesem Jahr viel öffentliche Aufmerksamkeit erhalten. Innenpolitische Umwürfe in den Konzernen, wie auch deren internationales Investmentbankinggeschäft waren Gründe dafür. In Punkto Marktkapitalisierung können die beiden aber gegen viele Europa-Banken nicht bestehen.