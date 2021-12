Redaktion 14.03.2016 Lesedauer: 2 Minuten

Grafik des Tages Die lange Talfahrt des EZB-Leitzinses

Auf seiner Sitzung am Donnerstag beschloss der EZB-Rat, den so genannten Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte des Eurosystems ab Mittwoch um weitere 5 Basispunkte auf 0,00 Prozent zu senken. Unsere Grafik zeigt den Weg in den Zinskeller während der vergangenen 17 Jahre.