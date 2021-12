Bürgel Wirtschaftsinformationen 14.12.2015 Lesedauer: 1 Minute

Grafik des Tages Diesen Deutschen droht am häufigsten Insolvenz

Bei den Privatinsolvenzen in Deutschland zeigt sich ein ausgeprägtes Nord-Süd-Gefälle. Am meisten Privatinsolvenzen gab es in den ersten neun Monaten dieses Jahres in Bremen. Es folgen Niedersachsen und das Saarland.