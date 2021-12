Grafik des Tages Facebook größer als General Electric

Vor drei Jahren wagte Facebook den Gang aufs Parkett und wurde zunächst abgestraft. Im Sommer 2012 halbierte sich der Kurs für die Aktien des sozialen Netzwerkes auf ein Tief von 17,55 US-Dollar. Seitdem haben die Papiere ein Plus von 458 Prozent erzielt und stehen kurz vor der 100-Dollar-Marke. Damit hat die Marktkapitalisierung von Facebook die von General Electric (GE) überholt. Das soziale Netzwerk stieg allein in diesem Jahr um 26 Prozent nach oben und erzielt nun einen Marktwert von rund 275 Milliarden Dollar. Der Mischkonzern GE kommt auf einen Marktwert von etwa 273 Milliarden Dollar. Während sich der Wert von GE in den vergangen Jahren meist seitwärts bewegte, kennen die Kurse von Facebook nur eine Richtung: aufwärts. Dabei sehen die Zahlen von den beiden Unternehmen sehr unterschiedlich aus. GE erzielte im vergangenen Jahr ein Ergebnis von 15,5 Milliarden Dollar bei einen Umsatz von rund 149 Milliarden Dollar und beschäftigte etwa 300.000 Menschen. Facebook dagegen kommt nur auf 2,9 Milliarden Dollar Gewinn bei einem Umsatz von 12,5 Milliarden Dollar und 9.200 Angestellte.