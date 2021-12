Grafik des Tages Hier finden die Deutschen noch Immobilien-Schätze

Am Immobilienmarkt zählt Lage, Lage, Lage. In welchen Regionen die Ertragschancen eines Immobilien-Investments aktuell besonders gut stehen, zeigt jetzt eine interaktive Deutschland-Karte an. Demnach sind die Bedingungen in 45 Kreisen und Städten besonders günstig.