Grafik des Tages Immobilienpreise: Wo sich kaufen mehr als mieten lohnt

In einigen Regionen Deutschlands sind Immobilien mittlerweile so teuer, dass Käufer auch bei stetigen Mieteinnahmen im Laufe ihres Lebens voraussichtlich nicht mehr auf ihre Kosten kommen werden. Wo Kaufpreise im Verhältnis zu Mieten besonders hoch sind - und wo sich möglicherweise ein Schnäppchen machen lässt - hat die Postbank in einer Studie ermittelt.