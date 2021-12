Grafik des Tages In diesen Städten ist eine Single-Wohnung am teuersten

Die Immobilienpreise in Deutschland steigen, vor allem in den großen Städten. In einem internationalen Ranking der 72 teuersten Wohnorte für Singles auf der ganzen Welt sind aktuell auch fünf deutsche Metropolen zu finden.

Die Immobilienpreise in Deutschland steigen, vor allem in den großen Städten. Eine Studie des Immobiliendienstleisters nested zeigt, wie viel eine Einzelperson in Städten rund um die Welt verdienen muss, um eine Single-Wohnung mit 39 Quadratmetern mieten zu können.

Dabei wird angenommen, dass die Kaltmiete nicht mehr als 29 Prozent des Einkommens betragen darf. Demnach ist die Miete in San Francisco und New York am höchsten, aber auch fünf deutsche Städte finden sich in dem Ranking.

Grafik: Statista

Teuerste deutsche Stadt ist die bayerische Hauptstadt, wie die Grafik von Statista zeigt. In München muss der Jahresverdienst bei gut 29.000 Euro liegen, um eine Wohnung mit 39 qm mieten zu können.

Frankfurt am Main belegt in dem internationalen Städte-Ranking Platz 36. Und die „günstigste“ deutsche Stadt im Ranking ist mit Platz 46 Berlin. Insgesamt wurden für die Studie 72 Städte weltweit untersucht.