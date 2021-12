Grafik des Tages Investmentprofis sichern sich gegen Aktien-Crash ab

Der so genannte Flash-Crash an der Wall Street drückt mächtig auf die Stimmung der Fondsmanager in Europa und weltweit. Das zeigt eine aktuelle Umfrage unter knapp 200 Profianlegern, die Vermögen von insgesamt 575 Milliarden US-Dollar verwalten.