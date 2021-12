Grafik des Tages Italo-Bonds trotzen dem Wahlsieg der Populisten

Die politische Börse hatte in Italien diesmal ganz besonders kurze Beine. So kommentiert die Deutsche Asset Management die aktuelle Situation am Markt für Anleihen der italienischen Regierung. Den Großteil der Zinstitel befindet sich inzwischen im Besitz der Europäischen Zentralbank (EZB).