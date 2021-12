Grafik des Tages Makler gibt Anleitung zur Suche nach richtigem Finanzberater

Was darf es denn sein? Unabhängig oder (an)gebunden? Hier der Weg zum passenden Berater https://t.co/6fiAVlO7zp pic.twitter.com/6sCmElC34W — Sven Hennig (@online_pkv_de) 2. Dezember 2015



„Beginnen Sie einfach oben links und hangeln sich durch die Fragen", fordert Hennig auf. „Am Ende steht nicht nur der für Sie passende Vermittlertyp, Sie kennen dann auch gleich noch die Kerneigenschaften dieses Typus." Davon verspricht sich der Versicherungsmakler: „Das bringt vielleicht etwas Aufklärung und verhindert falsche, alte Ansichten."

Um Privatanlegern „einen Weg an die Hand zu geben, den passenden Berater zu finden und sich auch über die Konsequenzen der Auswahl (wie Bindung an Gesellschaften und den rechtlichen Status) klar zu werden“, habe Hennig alle wichtigen Abwägungen des Auswahlprozesses in einem Schaubild zusammengefasst.