Grafik des Tages Offene Immobilienfonds verwalten Rekordvermögen

Das verwaltete Netto-Vermögen der offenen Immobilienfonds in Deutschland ist seit Ende vergangenen Jahres von 105 auf 172 Milliarden Euro gestiegen. Immobilien-Publikumsfonds verzeichnen mit 91,6 Milliarden Euro und Immobilien-Spezialfonds mit 80,3 Milliarden Euro jeweils Rekordvermögen.

Insbesondere Immobilien-Spezialfonds sind stark gewachsen und haben ihr Vermögen im vergangenen Jahrzehnt vervierfacht, berichtet der deutsche Fondsverband BVI. Demnach haben die Immobilien-Publikumsfonds die Marktturbulenzen der vergangenen Krisenjahre „gut überstanden“.

Rekord: Offene Immobilienfonds verwalten so viel Geld wie nie zuvor. Fahren Sie mit der Maus über die Charts um die jeweiligen Jahreswerte zu sehen.

Ende 2012 steckte laut BVI rund ein Viertel des verwalteten Vermögens in offenen Immobilienfonds, die vorübergehend die Anteilscheinrücknahme ausgesetzt haben oder die in Abwicklung waren. Zum Vergleich: Aktuell entfallen lediglich noch 3 Prozent des Vermögens auf Fonds in Abwicklung.