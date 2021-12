Grafik des Tages So eng korreliert die Börse mit den Brexit-Quoten

Der Financial Times Stock Exchange (FTSE) All-Share Index zeigt die Performance aller an der Londoner Börse gelisteter Unternehmen, die den Anforderungen für Größe und Liquidität erfüllen. Sie repräsentieren etwa 98 Prozent der britischen Marktkapitalisierung.Eigentlich spiegelt der Index also nur die Aussichten der britischen Aktiengesellschaften wieder. Aktuell ist der Leitindex für die britische Börse aber auch ein Gradmesser für den Erfolg der so genannten Remain-Kampagne, die den EU-Austritt Großbritanniens verhindern will.Nach Ansicht der Kölner Fondsgesellschaft Sauren Fonds-Service ist dem folgenden Chart damit zu entnehmen, dass aktuell eine sehr hohe Korrelation besteht. Das unterstreiche die hohe Bedeutung der Einschätzung der Buchmacher für viele Aktionäre.