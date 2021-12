Grafik des Tages So hoch sind die Dividendenrenditen in 15 Ländern

Die Fondsgesellschaft Allianz GI erwartet in diesem Jahr einen neuen Rekord bei den ausgeschütteten Gewinnen börsennotierter Unternehmen. Demnach ist Europa für weltweite Dividendenjäger 2018 „besonders attraktiv“. Doch wo gibt es für diese Aktionäre am meisten zu holen?

Ausschüttungen an die Aktionäre puffern zwischenzeitliche Kursverluste ab und tragen maßgeblich zur Wertentwicklung von Aktien bei. Auf lange Sicht steuern sie nach Berechnung von Allianz Global Investors (Allianz GI) rund ein Drittel der Gesamtperformance globaler Aktien bei.

Europaweit war die Dividendenrendite 2017 in Portugal am höchsten, gefolgt von Spanien und Finnland. Großbritannien, der für Dividendenjäger wegen des hohen Volumens traditionell wichtigste Markt, kommt an vierter Stelle.

Am höchsten ist der Anteil der Dividendenzahlungen an der annualisierten Gesamtperformance im globalen Vergleich in Europa (38,2 Prozent).

Dividenden erreichen Rekordwert

Den Gesamtbetrag der Ausschüttungen europäischer Unternehmen in 2018 schätzt die Fondsgesellschaft auf den Rekordwert von 323 Milliarden Euro. Das sind 7,7 Prozent mehr als im Vorjahr.

In Relation zu den Aktienkursen schütten südwesteuropäische Firmen am meisten aus. Deutschland lag im vorigen Jahr mit einer Dividendenrendite von durchschnittlich 2,51 im unteren Drittel des 15 Länder umfassenden Rankings.