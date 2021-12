Einer aktuellen Auswertung der Onlineplattform steuerkompakt.de arbeiten die Beamten in Berlin am schnellsten. Eine Steuererklärung, die in den vergangenen zwölf Monaten in den Ämtern der Hauptstadt eingereicht wurde, war innerhalb von gut 45 Tagen fertig bearbeitet. Am meisten Zeit benötigen hingegen die Finanzämter in Bremen, wo Steuerzahler fast 72 Tage auf ihren Bescheid warteten.

