Preise für Wohneigentum Wo die Immobilienfinanzierung am stärksten steigt

Um bis zu 28 Prozent dürften die Preise für Eigentumswohnungen hierzulande bis Ende 2020 steigen. Das geht aus einer Prognose zu den regionalen Immobilienmärkten in den 14 größten deutschen Städten hervor. Die folgende Grafik zeigt, wo der Bedarf an Immobilienfinanzierung zukünftig am höchsten ist.