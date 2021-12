Grafik des Tages So sähe die Welt aus, wenn es nur nach Wirtschaftskraft ginge

Die USA sind die größte Wirtschaftskraft in der Welt mit einem nominellen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 17,4 Billionen US-Dollar. Trotzdem ist das Land nicht führend in allen Sektoren, schreibt das OnlineportalDie Ökonomie basiert auf Dienstleistungen und hat einen kleineren Fokus auf Industrie und Landwirtschaft. Platz zwei belegt China. Im Reich der Mitte liegen der Industrie- und Dienstleistungssektor in etwa gleich auf. Auch in Deutschland dominiert der Dienstleistungssektor vor der Industrieproduktion. Die Landwirtschaft erbringt nur einen kleinen Teil am BIP. Grafik vergrößern>>> Die Grafik zeigt die relative Größe eines Landes nach dem jeweiligen BIP, gewichtet in die drei Sektoren Dienstleistung, Industrie und Landwirtschaft.